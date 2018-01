Időjárás-jelentés – 2018. január 4.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk középső területei felett egy frontrendszer húzódik, amelynek hatására erősen felhős vagy borult az ég. Sokfelé esik az eső, záporeső, de csak a magasabban fekvő vidékeken havazik. A Benelux-államok, Németország és Svájc területén rendkívüli, orkán erejű szél is előfordul, ahol akár a 150 km/h-t is meghaladják a legerősebb széllökések. Ezzel ellentétben Délnyugat-Európában egy magasnyomású képződmény alakítja az időjárást. Itt kevés a felhő és többórás napsütés jellemző, de az éjszakai, hajnali órákra sűrű, vastag ködtakaró alakul ki, amely helyenként tartósan is megmarad. A legmelegebb területek is itt találhatóak szárazföldünkön. Az Ibériai-félszigeten a maximum-hőmérséklet általában 14, 19 fok, de a délutáni órákra néhol a 25 fokot is megközelítheti. Kontinensünk középső részei felé haladva egyre hűvösebb az idő, míg Franciaországban 10, 16, addig Lengyelországban már csak 3, 7 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. A leghidegebb területek a Skandináv-félszigeten találhatók, onnan -11, -13 fokról is érkeznek jelentések. Péntek estig a Kárpát-medencét meleg, változó nedvességtartalmú légtömegek érik el.

Várható időjárás péntek estig

A Tiszántúlon is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, este már mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az éjszaka második felében sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Az Északi-középhegység térségében ködfoltok is kialakulhatnak. Pénteken délelőtt sokfelé csökken a felhőzet, és a változóan felhős idő mellett számíthatunk némi napsütésre. A ködfoltok feloszlanak, de az északkeleti megyékben továbbra is maradhatnak tartósan borult, párás körzetek. Péntek reggel még a keleti határnál, napközben a Dunántúlon néhol kisebb eső előfordulhat. A déli, délnyugati szelet élénk, a magasabban fekvő helyeken erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +6 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 8, 13, de a borult, párás tájakon 5, 7 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA