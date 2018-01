Időjárás-jelentés – 2018. január 1.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk legnagyobb részén enyhe idővel búcsúzott az óév, és az új esztendő sem hozott lényeges változást. A szilveszter éjszaka nagy területen fagymentes volt, Nyugat-, Délnyugat-Európában a legtöbb helyen a legalacsonyabb hőmérséklet a +5 fokot is meghaladta. A nappali hőmérséklet is több fokkal a sokévi átlag felett alakul, de a nyugat felől egymást követő időjárási frontok hatására igen változékony az idő. Téli hideg továbbra is csak a Skandináv-félsziget és a Kelet-európai-síkság északi felén, az Ural előterében van, ahol napközben is fagy, éjszakánként pedig -10, -15 fokig is lehűl a levegő. A Kárpát-medence időjárását a nyugat felől egymást követő frontrendszerek alakítják; kedd estig délnyugat felől egy kis örvény vonul át felettünk, többfelé várható eső.

Várható időjárás kedd estig

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, kedd délután nyugaton szakadozik fel a felhőzet. A Dunántúlon egyre többfelé eshet az eső, éjszaka már csak az ország északkeleti harmadán kisebb a csapadék esélye. Kedden eleinte többfelé várható ismétlődő eső, majd a csapadékzóna kelet felé helyeződik, este már csak a Tiszántúlon eshet. Kedden az északnyugati szél többfelé élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 8 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA