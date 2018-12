Időjárás-jelentés – 2018. december 6.

Időjárási helyzet Európában:

Európa középső részén nagyjából Lengyelországtól Görögországig egy anticiklont figyelhetünk meg. Területén jobbára napos és rétegfelhőzettel borított területek egyaránt vannak, utóbbiakról hószállingózást, szitálást, ónos szitálást is jelentenek. Eközben Izlandtól délre és az Északi-tenger fölött is egy-egy ciklon örvénylik. Hatásukra kontinensünk nyugati részein a Pireneusoktól északra erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső. Az elmúlt 24 órában a legnagyobb mennyiséget – 20-25 mm-t – az Ír-tenger menti területekről jelentették. Ugyancsak anticiklon található a Kelet-európai-síkság fölött is. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően a sokéves átlag körül alakul; az északi, északkeleti területeken fagypont közeli a maximum, az atlanti partvidéken 10, 15 fok a jellemző csúcsérték, a legdélebbi területeken pedig 20, 24 fokig is felmelegszik a levegő. Péntek estig a Kárpát-medence fölé az említett nyugat-európai ciklonrendszer előoldalán egyre nedvesebb és melegebb levegő áramlik, de érdemi csapadék nem lesz.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Éjszaka észak felől mindenütt beborul az ég, és pénteken is nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. A Dunántúl nyugati, délnyugati részein azonban holnap felszakadozhat a felhőzet, és kisüthet a nap. Csütörtök estétől az északi megyékben helyenként gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék esetleg előfordulhat; eső, ónos eső, az Északi-középhegységben havas eső, hószállingózás is lehet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de péntek estétől nyugaton már meg is erősödhet a délies szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4 fok között alakul várhatóan a késő esti órákban. Hajnalra néhány fokot már enyhül az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 12 fok között valószínű; az északkeleti határvidéken lesz a leghidegebb, az Alpokalján a legmelegebb.

