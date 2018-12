Időjárás-jelentés – 2018. december 5.

Időjárási helyzet Európában

A Benelux-államoktól az Alpokon keresztül Észak-Olaszországig köztes magasnyomás található, és anticiklon alakítja a Pireneusi-félsziget, valamint a Fekete-tengertől északkeletre eső területek időjárását is. Ugyanakkor az Atlanti-óceán feletti ciklon és melegfrontja okoz többfelé esőt a Brit-szigeteken és a szárazföld északnyugati partvidéke mentén. A Skandináv-félszigettől a balti államokon át a Kárpátokig húzódó hidegfront előtt viszont több helyen havazik. A kontinens hőmérsékleti képében nem történt lényeges változás az elmúlt 24 óra során; legmelegebb továbbra is Dél-Spanyolországban van, ahol 23, 25 fokot is mérnek. A napközben is fagyos terület kissé északkeletebbre húzódott, de Oroszország legnagyobb részén -3, -6 fok között változik a csúcsérték. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását döntően az említett köztes magasnyomás határozza meg, a magasban már enyhébb levegő áramlik térségünk fölé.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Éjszaka kezdetben derült, vagy gyengén felhős égre számíthatunk, majd a Dunántúlra magasszintű felhőzet húzódik. Csütörtökön egyre nagyobb területen meg is vastagszik a felhőzet, délután a Tiszántúlon lehetnek még kevésbé felhős körzetek. Késő délután északnyugaton már helyenként kisebb eső, este esetleg ónos eső is előfordulhat. Szerdán az északnyugati, északi szél mindenütt mérséklődik, csütörtökön a Dunántúl északi felén élénkül meg a déli, délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -6 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 1 és 5 fok között valószínű.

– MTI –

