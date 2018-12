Időjárás-jelentés – 2018. december 30.

Időjárási helyzet Európában

Izland és a Balti-tenger térségében ciklonok örvénylenek. Frontjaik mentén – Európa északnyugati országai felett és a Kárpát-medence környezetében – sok a felhő, és többfelé esik az eső, Finnország déli felén pedig havazik. Egy leépülőben lévő ciklon található a Fekete-tengernél is, amely ezért egyre kisebb területen okoz felhős időt. A szárazföld déli, délnyugati harmada, valamint a Kelet-európai-síkság felett ezzel szemben magasnyomású zóna húzódik. A reggeli pára, illetve köd megszűnése után sokat süt a nap, csapadék sem fordul elő. A hőmérséklet délután a déli országokban általában 11 és 17, az Ibériai-félsziget partjainál néhol 18 és 21 fok között alakul. A kontinens más tájain is enyhének mondható az idő az ilyenkor megszokotthoz képest: a középső országokban 1 és 12 fok közöttiek a jellemző csúcsértékek, és igazán nagy fagy (-10, -16 fokos maximumok) csak a Kelet-európai-síkság területén van. A Kárpát-medence térségébe hétfőn a déli anticiklon peremén valamivel szárazabb levegő érkezik, csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen várható csapadék.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre nagyobb területen alakulhat ki gyenge csapadék zömmel eső formájában, de néhol havas eső, a hegyekben és északkeleten esetleg hó is hullhat. Éjszaka a Dunántúlon és északon szakadozottá válik a felhőzet, és reggel már csak a keleti megyékben lehet csapadék. Hétfőn az ország északnyugati felén néhány órás napsütésben is bízhatunk, míg másutt csak lassan csökken a felhőzet, kevés eső, havas eső, hó is eshet, de estétől már nagyrészt csapadékmentes idő várható. A Dunántúlon és középen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 6 fok között várható.

– MTI –

