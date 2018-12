Időjárás-jelentés – 2018. december 24.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk északkeleti, keleti részén magas légnyomás figyelhető meg. Ennek területén csendes, de igen hideg idő uralkodik, a legmagasabb hőmérséklet csupán -10, -17 fok között alakul. Ugyanakkor Nyugat- és Közép-Európában többközéppontú ciklon hatására változékony az idő: a Franciaországtól Németországon át egészen a Fekete-tengerig húzódó frontzóna többfelé okoz esőt. A mediterrán térségben, egy Spanyolország feletti középponttal elhelyezkedő anticiklonnak köszönhetően napos, csapadékmentes idő a jellemző. A hőmérséklet csúcsértéke többfelé meghaladja a 15 fokot, sőt egy-egy helyen 20 fokot is mérnek. A Kárpát-medence felett hidegfront vonul át, ami mögött ismét hidegebb levegő érkezik fölénk.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Reggelig felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy hózáporral, majd hajnaltájt északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Kedden napközben az Alföldön süthet ki néhány órára a nap, majd ott is megnövekszik a felhőzet. Előbb a Dunántúlon, a nap második részében máshol is előfordulhat kisebb havazás, a Dunántúlon havas eső is valószínű. Az északnyugati szelet ma sokfelé kísérik viharos széllökések, éjszakára gyengül a légáramlás. Holnap az Észak-Dunántúlon és a főváros környékén ismét megerősödik az északnyugati, nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, -5 fok között alakul, de a szélcsendes, hosszabb ideig derült helyeken ennél hidegebb lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0, +6 fok között várható.

