Időjárás-jelentés – 2018. december 13.

Időjárási helyzet Európában:

Európa északi és középső területei – a Skandináv-félsziget északi részétől a Földközi-tenger középső medencéjéig – fölött anticiklon figyelhető meg, emiatt arrafelé száraz, általában eseménytelen az időjárás. Eközben Izlandtól délre, illetve Írországtól északnyugatra található az a ciklon, amelynek hatására Európa legnyugatabbi vidékein – Délnyugat-Írországban, Galiciában, Portugáliában – az elmúlt 24 órában jelentősebb, 25-40 mm-t is elérő csapadékösszegeket regisztráltak. Ugyancsak ciklon, igaz már elöregedett ciklon található Ukrajna fölött, így ott többfelé havazik. A legmagasabb nappali hőmérséklet már a Földközi-tenger mentén is csak helyenként emelkedik 15 fok fölé, 20 fokos maximumok pedig csak Alicante, Sevilla és Malaga környékén fordulnak elő. Eközben nem csak a Kelet-európai-síkságon, hanem már kontinensünk középső részein is előfordulnak 0 fok alatti csúcsértékek, de Skandinávia északi felén csak -10 fok köré melegszik fel délutánra a levegő, igaz ott -20, -25 fokig is lecsökken a hőmérséklet a kora reggeli órákra. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását alapvetően az említett anticiklon határozza meg, de péntek estétől egyre inkább egy mediterrán ciklon csapadékzónája húzódik hazánk fölé.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Pénteken délutánig a Dunántúl jó részén és északkeleten erősen felhős lesz az ég, másutt gyengén felhős idő valószínű. Éjszaka főként az ország középső harmadában és az Alföldön képződhet köd. Számottevő csapadék nem lesz, de hószállingózás, szitálás, ónos szitálás néhol előfordulhat. Péntek délutántól dél felől fokozatosan beborul az ég, és késő délutántól, estétől dél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás, de a csapadékhullás kezdetén a déli határvidéken átmenetileg még havas eső is lehet. Reggelig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd pénteken megélénkül az északkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken -1 és +4 fok között alakul.

