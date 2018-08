Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 9.

Időjárási helyzet Európában

Európa keleti és déli országaiban szinte zavartalanul tombol a nyár. Egy anticiklon miatt nyugodt, csapadékmentes az időjárás, fátyol- és gomolyfelhők alig zavarják a napsütést. A hőmérséklet sok helyen 5-8 fokkal is meghaladja az ilyenkor megszokottat, nagy területen 26 és 37 fok között változik a csúcsérték. Az anticiklontól északkeletre, keletre két kisebb ciklon miatt már vannak felhősebb területek, de a szárazföld következő napjaira nézve a Nyugat-Európa felett örvénylő ciklontrendszer a legmeghatározóbb. A frontok mentén – Skandinávia és Franciaország térségében – erősen felhős az ég, zápor, zivatar több helyen is előfordul. Néhol rövid idő alatt 30-40 mm-t meghaladó csapadék gyűlik össze. Az elmúlt napokhoz képest Nyugat-Európában már több fokkal visszaesett a hőmérséklet, arrafelé általában 15, 23 fokot mérnek délután. Pénteken a Kárpát-medencét is eléri egy hidegfront, amely miatt főként az északnyugati országrészben várható erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve zápor, zivatar.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Nagyrészt napos, gyengén fátyol-, illetve gomolyfelhős idő várható, majd pénteken kora délutántól az északnyugati, nyugati országrészben és az Északi-középhegység térségében erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Csütörtökön az északkeleti megyékben, pénteken a nap második felétől elsősorban a Dunántúlon, annak is főként az északnyugati felén számíthatunk záporra, zivatarra. Utóbbiakat felhőszakadás és jégeső is kísérheti. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, majd péntek késő délutántól északnyugaton északnyugatira fordul és megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 24 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben egy-két fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 31 és 36 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA