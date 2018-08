Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 8.

Időjárási helyzet Európában

Izlandtól délre egy ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere egyre inkább meghatározza Európa nyugati és középső részének időjárását. A front mentén erősen felhős az ég, és többfelé alakul ki zápor, zivatar. A hidegfront mögött markáns lehűlés tapasztalható, Franciaország nyugati partvidékén már többnyire 30 fok alatt alakul a maximum-hőmérséklet, de Bretagne vidékén 20, 21 fok körüli értékek is előfordulnak. A front az Ibériai-félszigeten is okozott kisebb mértékű lehűlést, Portugáliában a délutáni órákban általában 25 és 35 fok közé melegszik fel a levegő, de már Spanyolországban is többnyire 40 fok alatti értékeket mérnek. Európa többi része felett anticiklonális hatások uralkodnak. Többnyire napos, kissé felhős az idő, de elsősorban a délutáni, kora esti órákban helyenként erősebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és néhol kialakul zápor, zivatar. Közép-, és Dél-Európa tájain a hőmérséklet általában 30 fok körül, de a Benelux-államoknál, és annak környezetében jobbára 35 fok felett alakul. A Kárpát-medence időjárásában csütörtök estig még nem lesz nagy változás. Marad a meleg idő, és csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

A sok napsütés mellett szerdán és csütörtökön is csak kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő várható. Szerdán csapadéknak kicsi az esélye, csütörtökön is csupán az északkeleti országrészben alakulhat ki néhol zápor, esetleg zivatar. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, a Kisalföld térségében időnként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de főként az Északi-középhegység völgyeiben ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 32 és 36 fok között valószínű.

– MTI –

