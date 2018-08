Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 31.

Időjárási helyzet Európában:

Franciaországtól a Brit-szigeteken át egészen a Skandináv-félsziget nyugati területéig, valamint Kelet-Európában anticiklon alakítja az időjárást. A felsorolt tájakon a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor Izlandtól nyugatra ciklon örvénylik, amelynek melegfrontja közeledik Írország felé. Finnországtól Lengyelországon át Szlovákiáig hullámzó, fokozatosan gyengülő front húzódik, amely mentén többnyire erősen felhős az ég, és záporok, zivatarok fordulnak elő. Szintén sok a felhő, és több helyen alakul ki zápor, zivatar Németország és az Alpok térsége fölött egy magassági hidegteknő hatására. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északnyugati, északi részén 12, 24, délen, délkeleten pedig 27 és 35 fok között alakul, sőt Dél-Spanyolországban és a Fekete-tenger északkeleti tájain 36, 37 fokot is mérnek. Szombat estig a Kárpát-medencét is megközelíti a fent említett magassági hidegteknő, hatására eleinte helyenként, majd többfelé alakul ki zápor, zivatar.

Várható időjárás az ország területére szombat estig:

Pénteken a sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződés várható, helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka a Dunántúlon változóan, másutt gyengén felhős lesz az ég, a Dunántúlon és délkeleten néhol zápor, zivatar előfordulhat. Szombaton a Dunántúlon a fátyolfelhőzet és erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, másutt gomolyfelhős, napos idő valószínű. Kezdetben a Dunántúlon, késő délutántól a Duna-Tisza közén is többfelé, másutt helyenként alakul ki zápor, zivatar, főként a Dunántúlon felhőszakadás, jégeső is várható. Reggelig többnyire mérsékelt marad a légmozgás, szombaton megélénkül a délkeleti, keleti szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a Nyugat-Dunántúlon 21 és 25, másutt 26 és 33 fok között alakul.

– MTI –

