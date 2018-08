Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 27.

Időjárási helyzet Európában:

Finnország és a balti államok keleti határvidékétől egészen a Balkán-félszigetig hullámzó frontálzóna húzódik. A front mentén többfelé fordult elő eső, zápor, zivatar. Nagyobb mennyiségű csapadékot is több helyről jelentettek. Ugyancsak ciklon örvénylik a Brit-szigetek térségében, ott is többfelé esik. Eközben e két rendszer között, Portugáliától egészen Lengyelország nyugati feléig anticiklon nyúlik be a kontinens fölé, emiatt arrafelé derült, napos csapadékmentes idő jellemző. Közép-Európában átmenetileg őszies hőmérsékleteket mérnek, mindössze 16 és 22 fok közöttiek a maximumok. Dél-Spanyolországban jóval melegebb van, ott 35-40 fokig, Európa keleti, délkeleti részein pedig 30-35 fok közé melegszik fel délutánra a levegő. Kedd estig a Kárpát-medence időjárását egyre inkább az említett anticiklon alakítja, száraz, melegebb levegő érkezik hazánk fölé.

Várható időjárás az ország területére kedd estig:

Éjszakára mindenütt kiderül az ég, és kedden derült vagy legfeljebb gyengén gomolyfelhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Napközben megélénkül az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 25 és 29 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA