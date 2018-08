Időjárás-jelentés – 2018. augusztus 22.

Időjárási helyzet Európában

A Norvég-tenger fölött ciklon örvénylik, a frontjai mentén erősen felhős vagy borult az ég, az Egyesült Királyságban, Norvégiában többfelé esik az eső, a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Ugyancsak alacsonynyomású képződmény található a Kelet-európai-síkság északi részén is, amelynek felhősávja az Ural-hegység pereméig nyúlik. Hidegfrontja mögött szárazabb, hűvösebb légtömegek találhatók, így Lengyelországban, Észtországban, Lettországban csupán 20-24 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Ezen területektől délre, kontinensünk nagy részén anticiklonális hatások dominálnak. Általában sok napsütés, kevés gomoly-, illetve fátyolfelhő jellemző. Csapadék csak lokális záporok, zivatarok formájában alakul ki. Többnyire 30-35 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A legmelegebb az Ibériai-félsziget délnyugati csücskében van, ott 38, 39 fokos maximum-hőmérsékletet is mérnek. A Kárpát-medence időjárását is főként a magasnyomás határozza meg csütörtök estig, de péntek délutántól szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

Várható időjárás az ország területére csütörtök estig

Szerdán a gomolyfelhőkből helyenként várható zápor, zivatar, a legkisebb eséllyel északkeleten. Éjszakára csökken a felhőzet, de a középső részeken lehetnek még felhősebb körzetek, elvétve alakulhat ki csapadék. Csütörtökön a többórás napsütés mellett egyre több gomoly-, illetve fátyolfelhőre számíthatunk. Szórványos jelleggel alakulhat ki zápor, zivatar, néhol hevesebb zivatar is előfordulhat. Szerdán az északi, északkeleti, csütörtökön a déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, csütörtökön viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de néhol lehet ennél hűvösebb is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 31 és 36 fok között várható.

