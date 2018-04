Időjárás-jelentés – 2018. április. 9.

Időjárási helyzet Európában:

Közép- és Kelet-Európa nagy részének időjárását jelenleg magasnyomás alakítja. Nagy területen derült az ég, és már enyhébb az idő az anticiklon északi peremén, a Kelet-Európai-síkság északi részén is. A szárazföld középső és délkeleti vidékein, illetve a Germán-Lengyel-alföldön pedig már kora nyárias a hőmérséklet, sokfelé 20 fok fölé melegszik a levegő, a Balkán-félszigeten 27, 29 fokot is mérnek. Az átlagot meghaladó hőmérséklet egy nyugat-, délnyugat-európai ciklonnak köszönhető, amelynek előoldalán meleg levegő érte el a kontinens belsejét. Ez a ciklon lényegesen nem változtatja helyzetét, de időnként nedvesebb és néhány fokkal hűvösebb levegőt szállít az Alpok és a Kárpátok vidékére. Kedd estig így a Kárpát-medencében változékonyabbra fordul az idő, és bár kissé mérséklődik a felmelegedés, de még így is az átlag felett alakul a hőmérséklet.

Várható időjárás az ország területén kedd estig:

Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, többnyire közepesen és erősen felhős időszakokra számíthatunk, kedden estefelé csökken majd jelentősebben a felhőzet. Hétfő estig főként délnyugaton, éjszaka és kedden napközben összességében több helyen alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. A délkeleti, déli szél nagy területen élénk, néhol erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 16 és 22 fok között valószínű.

– MTI –

