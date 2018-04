Időjárás-jelentés – 2018. április 7.

Időjárási helyzet Európában

Egy anticiklonnak köszönhetően kontinensünk nagy részén már az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakul a hőmérséklet. A szinte zavartalan napsütés mellett Franciaországban és a Földközi-tenger partvidékén 20, de északabbra is többnyire 15 fok felett alakul a csúcshőmérséklet. A tavaszt jelzi, hogy a magasnyomás területén csak elvétve alakult ki köd és rétegfelhőzet. Felhős térségeket csak Skandináviában, az atlanti partvidéken és Kelet-Európában találunk, Spanyolországban és Görögország déli részén pedig heves zivatarok is kialakultak. A tartósan felhős északi és keleti országokban a felmelegedés is visszafogottabb, 15 fok fölé kevés helyen melegszik fel a levegő, Oroszországban pedig éjszaka még fagy. Hazánk időjárását vasárnap estig az említett anticiklon, valamint ennek peremén egy elvonuló hidegcsepp határozza meg, egyre melegebb levegő áramlik fölénk.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Reggelig a Dunántúl nagy részén sok marad a felhő, máshol viszont szakadozik, éjszaka pedig jelentősen csökken a felhőzet, emellett párássá válhat a levegő, főleg az Alföldön ködfoltok is képződhetnek. Vasárnap országszerte sok napsütésre van kilátás, csak az Északi-középhegység térségében és délelőtt a Dunántúlon lehet kissé több a felhő. Vasárnap délelőttig összességében egyre kevesebb helyen, főként a Dunántúlon alakulhat ki zápor, esetleg egy-egy zivatar. Ezt követően csapadék nem várható. A szél fokozatosan délkeletire fordul és megélénkül, holnap nagy területen megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, délkeleten lehet enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 17 és 23 fok között várható.

– MTI –

