Időjárás-jelentés – 2018. április 6.

Időjárási helyzet Európában:

A Skandináv-félsziget fölött ciklon örvénylik, amelynek hatására ott, valamint a hozzá tartozó frontok mentén erősen felhős az ég, több helyen esik az eső, a nyugatabbi tájakon helyenként havazik. Szintén alacsony-nyomású légörvény található az Atlanti-óceán fölött is, emiatt főként a Brit-szigetek fölött sok a felhő, Írországban az eső is esik. Ugyanakkor Nyugat- és Közép-Európában anticiklon alakítja az időjárást, derült és erősen felhős területek egyaránt előfordulnak, csapadék csak a magasnyomás keleti oldalán fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi, északkeleti vidékein többnyire 2 és 8, a nyugati tájakon 9 és 14 fok között alakul. Melegebb az idő a Kelet-európai-síkság nyugati részén, a Balkánon, valamint a Pireneusi-félszigeten, ahol a délutáni órákra többnyire 18, 24 fok közé melegszik fel a levegő, sőt Dél-Spanyolországban helyenként 26 fokot is mérnek. Szombat estig a Kárpát-medence fölé eleinte szárazabb, majd kelet felől ismét nedvesebb, melegebb léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén szombat estig:

Éjszaka kelet felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délkeleten többfelé, másutt néhol valószínű eső, zápor. Szombaton kezdetben többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délután szakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Elszórtan valószínű zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A helyenként erős északi szél fokozatosan mérséklődik, majd szombaton keletire, délkeletire fordul és megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de nyugaton kissé hidegebb lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 14 és 20 fok között várható, de délnyugaton, nyugaton csak 11, 13 fok között valószínű.

