Időjárás-jelentés – 2018. április 5.

Időjárási helyzet Európában:

Észak- és Közép-Európa fölött ciklonok és frontjaik helyezkednek el, ott többnyire erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső, záporeső, az északabbi területeken havazik. Ugyanakkor a Pireneusi-félszigeten és Kelet-, Délkelet-Európában anticiklon alakítja az időjárást, általában gyengén vagy változóan felhős az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi vidékén többnyire 10 fok, Izlandon és a Skandináv-félsziget északi részén helyenként fagypont alatt alakul. Délebbre melegebb az idő, általában 13 és 23 fok között változik a csúcshőmérséklet, sőt a Balkánon néhol 24, 25 fokig melegszik fel délutánra a levegő. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását eleinte hidegfront, majd anticiklon határozza meg.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Keleten is fokozatosan megnövekszik, majd az éjszaka második felében a Dunántúlon egyre több helyen csökken a felhőzet. Délen és keleten többfelé, másutt helyenként várható eső, zápor, délnyugaton, majd keleten zivatar is kialakulhat. Pénteken a Dunántúlon gomolyfelhős, napos, száraz idő valószínű, keleten eleinte még több lesz a felhő, majd ott is szakadozik, csökken a felhőzet, főként a Duna-Tisza közén alakulhat ki kisebb eső, zápor. A szél északnyugatira, északira fordul, többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Csütörtökön zivatar környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 17 fok között várható.

