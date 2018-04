Időjárás-jelentés – 2018. április 4.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens időjárását alapvetően két nagyméretű légköri képződmény alakítja. Az Északnyugat-Európa feletti ciklon a szárazföld nyugati felén okoz változékony, gyakran erősen felhős, helyenként szeles időt, és a nyugati területeken több helyen az eső is esik. A ciklon előoldalán áramló meleg levegő hatására Spanyolország déli felén 25, 26 fokig is felmelegszik a levegő, de a Balkán-félszigeten, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában is mértek kedden 24, 25 fokot. Európa keleti, délkeleti területei felett ugyanakkor magasnyomás helyezkedik el. A Kelet-európai-síkságon még hideg van, többnyire 10 fok alatt marad a csúcsérték, de délebbre a napos időben 15, az Égei-tenger térségében 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását a nyugati ciklon alakítja; csütörtökön napközben hidegfront éri el térségünket.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig:

Kezdetben vastag fátyolfelhőzet lesz felettünk, számottevő csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, hajnalban helyenként a Dunántúlon, napközben egyre többfelé várható eső, zápor, főként az Alföldön zivatar is kialakulhat. Kezdetben a délnyugati szél nagy területen erős, a Dunántúl nyugati felén viharos lesz, majd éjszaka mérséklődik a légmozgás. Csütörtökön a délnyugati, délutántól a Dunántúlon az északnyugati szél erősödik meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 15 és 20 fok között valószínű.

– MTI –

