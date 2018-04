Időjárás-jelentés – 2018. április 29.

Időjárási helyzet Európában:

Ha felmerülne bennünk a kérdés, vajon mi lehet most Európa jellemző időjárási képe, akkor arra most a napsütés lenne a válasz. A Fekete-tenger felett egy nagyméretű anticiklon húzódik, amelynek száraz levegője a kontinens keleti fele mellett a középső országok időjárását is meghatározza. A délutáni órákban főként a magasnyomás peremén képződnek gomolyfelhők, de belőlük csak elvétve alakul ki záporeső. Változékonyabb az időjárás ezzel szemben Nyugat-Európa térségében, ahol egy többközéppontú ciklon örvénylik. A Spanyolországtól Lengyelországig húzódó frontok mentén többnyire erősen felhős az ég, és elszórtan alakul ki eső, zápor, helyenként zivatar. A ciklonok előtt délies széllel az évszakos átlaghoz képest 8-10 fokkal melegebb levegő áramlik, így Közép- és Dél-Európában általában 22 és 33 fok közé melegszik fel a levegő, de Albániában 34, 35 fok is előfordul. A kontinens más részein ugyanakkor 6 és 19 fok közötti a jellemző csúcsérték. A Kárpát-medence hétfő estig az említett ciklonrendszer előoldalán marad, a gomolyfelhőkből szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig:

Sokfelé erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és a középső országrészben többfelé, másutt kisebb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. Egy-egy hevesebb zivatart felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Éjszaka a csapadék jó része megszűnik és hajnalra nagy területen kiderül az ég. Hétfőn a napos idő után délutántól ismét egyre több lesz a gomolyfelhő, és belőlük szórványosan várható zápor, zivatar. A délies szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, hétfőn a Kisalföldön és zivatarok környezetében viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 24 és 30 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb.

– MTI –

