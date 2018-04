Időjárás-jelentés – 2018. április 28.

Időjárási helyzet Európában

A Fekete-tenger mentén magasnyomás terül el, felhőoszlató hatásának következtében derült, napos az idő. Kontinensünkön a legmelegebb területek ettől délnyugatra találhatók. A csúcshőmérséklet több helyen is megközelíti a 30 fokot. Keletebbre ciklon örvénylik, amely hatására erősen felhős vagy borult az ég, néhol esik az eső. Ugyancsak alacsonynyomású képződmény található az Ibériai-félsziget és Észak-Franciaország felett és a hozzá kapcsolódó frontok mentén felhős idő jellemző elszórtan esővel, záporral. Ott a legmelegebb órákban csupán 16, 24 fokig melegszik fel a levegő. A leghidegebb vidékek a Skandináv-félsziget északi részén találhatók, de már itt is fagypont feletti maximum-hőmérséklet a jellemző, amely általában 3, 8 fok között alakul. A Kárpát-medence térségébe vasárnap estig folytatódik a melegebb, szárazabb légtömegek beáramlása,így nyárias idő lesz.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Szombat délutántól, kora estétől főként a déli megyékben gomolyfelhő-képződés várható, és arrafelé egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Éjszaka gyengén felhős lesz az ég és további csapadék már nem valószínű. Holnap a nap első felében a kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, de a kora délutáni óráktól ismét erőteljes gomolyfelhő-képződés kezdődik. Ekkortól a középső országrészben többfelé, másutt szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Szombaton a déli, délkeleti szél néhol megélénkül, vasárnap helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11, 17 fok között várható, a tartósan derült tájakon lehet ennél pár fokkal hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA