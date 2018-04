Időjárás-jelentés – 2018. április 26.

Időjárási helyzet Európában

Az elmúlt napokban a kontinens északkeleti harmadán is megenyhült az idő. Fehéroroszország, valamint Oroszország délnyugati vidékein már 15 fok közelébe, helyenként 18, 19 fokig is felmelegszik a levegő. 10 fok alatti csúcsérték és éjszakai fagy már csak az Ural előterében és helyenként a Skandináv-félszigeten van. Európa déli felén ugyanakkor folytatódik a nyárias idő. A döntően anticiklonális hatásoknak köszönhetően többnyire napos az idő, a Balkán-félszigeten 30, 31 fokot is mérnek, de a maximum-hőmérséklet Dél-Franciaországban és a Pireneusi-félszigeten is eléri a 30 fokot. Az észak-európai ciklon éjfélkor a Kárpát-medence északnyugati területei felett húzódó hidegfrontja mögött a Germán-alföldön, a Benelux-államokban visszaesett a hőmérséklet, de a hőmérséklet még így is az április végének megfelelően alakul. Az említett hidegfront átmenetileg a Kárpát-medencében is mérsékli a felmelegedést, viszont pénteken napközben délnyugat felől ismét melegadvekció kezdődik.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Mindenütt beborul az ég, és többfelé várható eső, zápor, a Tiszántúlon egy-egy zivatar is valószínű. A hajnali órákra megszűnik a csapadék, a legtöbb helyen csökken a felhőzet. Pénteken már a több-kevesebb fátyol- és gomolyfelhő mellett alapvetően napos idő lesz, csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szél kezdetben erős, helyenként és zivatar környezetében átmenetileg viharos lehet, majd estétől fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben és a szélvédett északnyugati tájakon lehet a hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 18 és 23 fok között valószínű.

