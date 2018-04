Időjárás-jelentés – 2018. április 17.

Időjárási helyzet Európában

Északkelet- és Délkelet-Európa nagy részén magasnyomás alakítja az időjárást, és anticiklon nyúlik be Nyugat-Európa fölé is. Nyugaton szinte felhőtlen az ég, keleten több a felhő, és a legtöbb helyen az átlagosnál melegebb van. Télies időt továbbra is csak az Ural előteréből jelentenek, ahol éjszakánként fagy, és nappal is néhol fagypont közelében marad a hőmérséklet. A szárazföld középső része felett alacsonynyomású zóna húzódik. Területén gyakran erősen felhős az ég, eső, záporeső is kialakul, Ausztria keleti, délkeleti vidékein és Szlovéniában hétfőn estefelé zivatar is előfordult. A déli áramlással Európa fölé érkezett szaharai por miatt több helyen “poros eső” esett, azaz csapadékból a tárgyakon por ülepedett le. Szerdán már a nyugatról megerősödő anticiklonnak köszönhetően északira vált a légmozgás, így a szaharai por kiszorul térségünkből. A Kárpát-medencében egyre több lesz a napsütés, és csapadékra már nem kell számítani.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Kezdetben csak helyenként, estétől egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet, reggelre a középső területeken is már többnyire kevés lesz a felhő. Kedden még szórványosan – főként a Dunántúlon és a Dél-Alföldön – valószínű eső, zápor, az Északi-középhegység térségében egy-egy zivatar sem kizárt, szerdán már nem várható csapadék. Az északi szél kezdetben a Dunántúlon, este északkeleten, szerdán főként a Tiszántúlon erősödik meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű, az Északi-középhegység völgyeiben lehet a hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 18 és 23 fok között várható.

