Időjárás-jelentés – 2018. április 16.

Jelenleg a közép-európai térség a szárazföld legmelegebb része. Az Európa nyugati felén elhelyezkedő ciklonális rendszer meleg levegőt szállít a kontinens belseje fölé. Hatására vasárnap a Balkán-félszigeten, Montenegróban és Albániában 31, Horvátországban 30 fokot is mértek. Éjszaka is szokatlanul enyhe idő volt, a legalacsonyabb hőmérséklet maximuma is több helyen meghaladta az eddig mértet, a Kárpát-medencében helyenként a leghidegebb órákban is 17, 18 fokot mutattak a hőmérők. Ugyanakkor a szárazföld keleti felén anticiklonális hatások érvényesülnek, viszonylag nagy területen napos az idő. Az Ural előterében, a Skandináv-félsziget északi felén azonban még télies a hőmérséklet, éjszakánként fagy, és nappal is többfelé 5 fok alatt marad a csúcsérték. A Kárpát-medence időjárását kedd estig a nyugati ciklon alakítja, kedden már néhány fokos hidegadvekció várható.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg, rövid időszakokra vékonyodhat el, szakadozhat fel a felhőzet. Kedden estefelé északnyugaton lehet már kevesebb a felhő. Elszórtan várható jobbára kisebb eső, zápor, főként ma délután, este nyugaton, délnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat. Kezdetben élénk lesz a délkeleti szél, majd hajnalban nyugaton, később egyre nagyobb területen északira fordul a szél, napközben a Dunántúlon, este északkeleten meg is erősödik. Átmeneti szélerősödés zivatarban is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 23 fok között várható, a Tiszántúlon lehet a melegebb.

