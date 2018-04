Időjárás-jelentés – 2018. április 15.

Időjárási helyzet Európában

A Földközi-tenger középső medencéjében, a Brit-szigetektől nyugatra, illetve az Ural északi előterében ciklon örvénylik, Kelet-, Délkelet-Európa fölött ugyanakkor nagykiterjedésű magasnyomás helyezkedik el. Utóbbi térségben nagy területen napos az idő, a ciklonok környékén, illetve frontjaik mentén sok a felhő, többfelé esik az eső, egészen északon, északkeleten havazik, hófúvásokról is érkezik jelentés. Kontinensünk legmelegebb vidéke a Balkán-félsziget környéke, arrafelé 24, 28 fok a jellemző csúcshőmérséklet, míg az Ural előterének északi részén napközben sem mérnek -3, +5 foknál melegebbet. Hétfő estig a Kárpát-medence időjárásának fő meghatározója a már említett mediterrán ciklon marad, amely továbbra is enyhe levegőt és sok felhőt szállít fölénk, éjszakától szórványosan kisebb csapadékot is okoz.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti, rövid időszakokra vékonyodik el, szakadozik fel a felhőzet. Vasárnap késő délutántól délnyugaton, nyugaton, éjszakától másutt is szórványosan várható eső, zápor. Hétfőn délután, este nyugaton, délnyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat. Keleten legkisebb a csapadék esélye. A délkeleti, keleti szelet nagy területen élénk, elsősorban a Baja-Győr vonal környezetében helyenként erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 24 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA