Időjárás-jelentés – 2018. április 10.

Időjárási helyzet Európában:

Európa nyugati partjainál örvénylő ciklon a szárazföld nyugati felén változékony időt okoz. Többfelé erősen felhős az ég, esőről, záporesőről érkezik jelentés. A sok felhő és a légörvény hátoldalán áramló hűvösebb levegő hatására a Pireneusi-félszigeten az ilyenkor szokásosnál több fokkal hűvösebb van; a hőmérséklet csúcsértéke tegnap helyenként a 10 fokot sem érte el. Ugyanakkor a ciklon előoldalán meleg levegő áramlik, amelynek hatására a közép-európai térségben nyárias az idő; bár zápor, zivatar ott is előfordul, de hétfőn Ausztriában, Magyarországon és Bosznia Hercegovinában is 27 fokig melegedett fel a levegő. Európa keleti felén nagykiterjedésű magasnyomásnak köszönhetően nagy területen felhőtlen az ég, észak felé haladva azonban már mérsékeltebb a felmelegedés. Ukrajnában még a délutáni hőmérséklet 20 fok fölötti, Oroszországban 10 fok alatt marad a csúcsérték. A Kárpát-medence időjárását szerda estig a nyugati ciklon alakítja, amelynek áramlási rendszerében továbbra is enyhe, de váltakozó nedvességtartalmú levegő érkezik; folytatódik az átlagosnál melegebb idő.

Várható időjárás az ország területén szerda estig:

A keddi felhős, változékony idő után éjszakára jelentősen csökken, majd szerdán napközben ismét megnövekszik a felhőzet, és akkor napos és erősen felhős időszakok váltogatják majd egymást. Szerdán elszórtan lehet zápor, az Alföldön zivatar sem kizárt. Az élénk, olykor erős délkeleti, déli szél éjszakára mérséklődik és szerdán csupán a Kisalföldön élénkül meg a déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 19 és 24 fok között valószínű.

– MTI –

