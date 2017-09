Időjárás-jelentés – 2017. szeptember 5.

Időjárási helyzet Európában

Középpontjával Izland felett örvénylik az a ciklon, amelynek frontrendszere elérte a kontinens nyugati partvidékét. Hatására a Brit-szigeteken, a Skandináv-félsziget nyugati felén, valamint Franciaországban és a Benelux államok felett már erősen felhős az ég. Ciklon okoz felhős időt Lengyelország és a Kelet-európai-síkság nagy részén is. A mediterrán térségben ugyanakkor továbbra is sokat süt a nap, a délutáni órákra Dél-Spanyolországban 35 fok fölé melegszik a levegő, de kánikulai a meleg a Fekete-tenger déli medencéjében is. A szárazföld leghidegebb része Oroszország északi vidéke, ahol napközben 10 fok körüli a csúcsérték, éjszaka pedig gyengén fagy. Szerda estig a Kárpát-medence időjárását mindkét említett ciklon befolyásolja. Kezdetben az északkeleti örvény hatására növekszik meg a medence keleti felén a felhőzet, szerdán napközben viszont már a nyugat felől közeledő front hoz egyre több felhőt a Dunántúlra.

Várható időjárás az ország területére szerda estig

Nyugaton gomolyfelhős, többnyire napos idő várható, másutt viszont erősen megnövekszik a felhőzet. A középső és a keleti területeken eső, zápor is valószínű. Szerdán keleten eleinte csökken, ugyanakkor nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután már a Dunántúlon, estefelé a középső területeken is eső, zápor várható. Napközben többfelé élénk lesz a nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 26 fok között valószínű, délen lesz a melegebb.

– MTI –

