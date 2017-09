Időjárás-jelentés – 2017. szeptember 21.

Időjárási helyzet Európában:

Izland fölött ciklon örvénylik, emiatt arrafelé, valamint a Brit-szigetek fölött erősen felhős az ég, és több helyen esik az eső, záporeső. Szintén ciklon található Közép-Európában is, a hozzá tartozó hullámzó front mentén – a balti államoktól Lengyelországon, Ukrajnán, valamint a Kárpát-medencén át egészen Szlovéniáig – erősen felhős vagy borult az ég, sokfelé esik az eső. Ugyanakkor a Skandináv-félsziget időjárását anticiklon alakítja, ott változóan felhős az ég, csapadékról nem érkezik jelentés. Szintén anticiklonális hatások érvényesülnek Délnyugat-, Dél-Európa térségében, emiatt errefelé száraz az idő, sokat süt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi részén 5, 10, délebbre 11, 18 fok között változik. Melegebb az idő délen, délkeleten, ahol a délutáni órákra 22 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Fekete-tenger északkeleti térségében és a Pireneusi-félsziget déli részén 32, 35 fokot is mérnek. Péntek estig a Kárpát-medence fölé eleinte nedves, majd már szárazabb, továbbra is többnyire hűvös léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak a Nyugat-Dunántúlon, illetve északkeleten lehetnek felszakadozások. Napközben sokfelé, éjszaka már egyre kevesebb helyen várható eső, záporeső. Pénteken többfelé felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, majd estefelé északkeleten ismét több lesz a felhő. Szórványosan valószínű eső, záporeső. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, csütörtökön helyenként viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 14 és 19 fok között alakul.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA