Időjárás-jelentés – 2017. szeptember 16.

Időjárási helyzet Európában:

Izland, valamint a Barents-tenger fölött ciklon örvénylik, amelynek hatására ott, és a hozzá tartozó frontok mentén erősen felhős az ég, több helyen esik az eső, záporeső. Szintén ciklon található a mediterrán térségben, emiatt a Kárpát-medencétől nyugatra és a medence nyugati részén is sok a felhő, és többfelé fordul elő eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul. Ugyanakkor szárazföldünk keleti, délkeleti, és nyugati területeinek időjárását anticiklon határozza meg. A leszálló légmozgásoknak köszönhetően a felsorolt tájakon kevesebb a felhő, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadék csak helyenként fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet Észak- és Nyugat-Európa nagy részén többnyire 11 és 20 fok között változik, de a Skandináv-félsziget északkeleti vidékén többfelé 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Délen, délkeleten még nyáriasan meleg az idő, a délutáni órákra általában 22 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Balkánon több helyen 31, 34 fokot is mérnek. Vasárnap estig a mediterrán térségben örvénylő ciklon átvonul a Kárpát-medencén, többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar.

Várható időjárás vasárnap estig:

Nyugat felől ismét beborul az ég, eleinte a Dunántúlon és északon, majd keleten is többfelé alakul ki eső, zápor, helyenként zivatar. Vasárnap kezdetben többnyire erősen felhős lesz az ég, csak délutántól szakadozik, csökken délnyugat felől a felhőzet. Délutánig sokfelé, késő délutántól délnyugat felől egyre kevesebb helyen fordul elő eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon és északon jelentős mennyiségű csapadék várható. A déli, délkeleti szél élénk, helyenként erős lesz, majd vasárnap napközben a szél nyugatira fordul, többfelé megerősödik, főként délkeleten viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében máshol is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap a Miskolc-Baja vonaltól nyugatra 14 és 20, keletre 21 és 29 fok között várható.

– MTI –

