Időjárás-jelentés – 2017. szeptember 14.

Időjárási helyzet Európában

Észak- és Nyugat-Európa nagy részén továbbra is az ilyenkor megszokottnál több fokkal hűvösebb az idő. Ez annak köszönhető, hogy az említett térségek többnyire a ciklonok hátoldali áramlási rendszerében helyezkednek el, ahová északias áramlással több hullámban hideg levegő érkezik. A hőmérséklet csúcsértéke nagy területen 20 fok alatt marad, a Skandináv-félsziget északi harmadán és Oroszország északi részén pedig továbbra is 10 fok alatti a csúcsérték. Ugyanakkor délen és keleten még többnyire nyárias az idő. A Földközi-tenger és az Égei-tenger menti országokban tartja magát a 30, Dél-Spanyolországban a 35 fok körüli meleg, és a Kelet-európai-síkság nagy részén is 25 fok fölé emelkedik délutánra a hőmérséklet. A hűvösebb levegő egyik hulláma péntek estig a Kárpát-medencét is eléri, az éjszakai órákban hidegfront vonul át térségünk felett. Péntekre több fokkal mérséklődik a felmelegedés.

Várható időjárás az ország területére péntek estig

Késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este, éjszaka a Dunántúlon több helyen, másutt csak néhol valószínű eső, zápor. A hajnali óráktól észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet, az ország nagyobb részén pénteken a változóan felhős ég mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, és csapadék sem valószínű. A Dunántúl nyugati részén azonban sok marad a felhő, és ott délelőtt néhol még kisebb eső, majd késő este záporeső is kialakulhat. Az erős, a Dunántúlon időnként viharos délnyugati szél estétől egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és továbbra is erős, kezdetben gyakran viharos lesz. A legerősebb széllökések a Dunántúl északi felén lehetnek. Pénteken napközben jelentősen mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a Dél-Alföldön lesz legenyhébb az éjszaka.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 17 és 23 fok között várható, de a Dunántúl nyugati harmadán 15, 16 fok is lehet.

– MTI –

