Időjárás-jelentés – 2017. szeptember 12.

Időjárási helyzet Európában

Az Európa középső területei felett észak-dél irányban hosszan elnyúló frontrendszer keleti felén még nyárias az idő. Ukrajnától az Égei-tengerig húzódó sávban a legtöbb helyen 30, helyenként 35 fok fölé melegszik délutánra a levegő. Tartja magát a nyár a Pireneusi-félsziget déli felén is, ahol többnyire anticiklonális hatások érvényesülnek, és a maximum-hőmérséklet Dél-Spanyolországban eléri a 37, 38 fokot. Ugyanakkor a kontinens nyugati és északi területein jóval barátságtalanabb az idő. Ciklon okoz felhős, hideg időjárást Oroszország északi felén, ahol nagy területen 10 fok alatt marad a csúcsérték. A Skandináv-félszigetet az említett front felhőzete borítja be, sok a felhő a Lengyel-alföldön, az Alpok és a Kárpátok vidékén, a Balkán-félsziget nyugati felén, és helyenként jelentős mennyiségű csapadékról érkezik jelentés. Nyugat-Európában kevesebb a felhő, de a hőmérséklet csúcsértéke ott is elmarad az ilyenkor megszokottól. Szerda estig a Kárpát-medencében fokozatosan megszűnik a frontrendszer hatása, több órára kisüt a nap.

Várható időjárás az ország területére szerda estig

Kedden többnyire erősen felhős lesz az ég, és még több helyen valószínű eső, zápor. Éjszaka északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, reggelig még délen és keleten eshet az eső, záporeső. Szerdán már országszerte több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű, délután, estefelé északon lehet helyenként több a felhő. A kezdetben erős, néhol viharos északnyugati szél éjszaka mérséklődik. Szerdán délután a Dunántúl északi felén és az Északi-középhegység térségében megerősödik a délnyugati szél. Hajnalban a szélvédett délnyugati és északkeleti területeken pára- és ködfoltok képződnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 19 és 24 fok között várható.

– MTI –

