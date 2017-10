Időjárás-jelentés – 2017. október 8.

Időjárási helyzet Európában

Anticiklon csak Dél-Franciaország és az Ibériai-félsziget időjárására van hatással, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken általában napos, száraz idő van, a csúcshőmérséklet északabbra 20 fok körül, délebbre többnyire 25 és 30 fok között alakul, de Portugáliában 35 fokot is mértek. A nyárias idő kontinensünk más tájain nem jellemző, ugyanis ciklonális hatások alakítják az időjárást. A Balti-tenger felett örvénylő ciklon frontrendszere Lengyelországon, Németországon és Észak-Franciaországon át húzódik, ezért arrafelé borult, esős az idő. A front mögött kevés ugyan a felhő, de észak felől hideg légtömeg érte el az Északi-tenger körüli országokat. A legmagasabb nappali hőmérséklet Skandináviában 10, 12 fok között alakul, de délebbre, a fent említett front menti felhős, csapadékos területeken is ugyanennyit mérnek. Ennél kicsivel melegebb a levegő a Brit-szigeteken és a Németalföldön, ahol 13, 17 fok van a legmelegebb órákban. Ugyancsak ciklon okoz változékony, gyakran csapadékos időt a Balkán-félszigeten és Ukrajnában. Itt többnyire 15 fok alatt marad a hőmérséklet. Hétfő estig egy frontrendszer a Kárpát-medencén is átvonul, miközben gyengül, ezért nem lesz belőle jelentős mennyiségű eső. Hétfőn már szárazabb levegő alakítja időjárásunkat.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Többnyire erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható eső, zápor. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet, de éjszaka a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint az Észak-Alföldön sok lesz még a felhő. Főként ezeken a tájakon lehet helyenként eső, zápor. Hétfőn általában kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, azonban a Dunántúlon közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lesznek, és ott van a legnagyobb esélye kis mennyiségű csapadéknak is. Többfelé megélénkül, a középső és északi országrészben meg is erősödik a nyugati, északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között valószínű, de északkeleten, illetve a derült, szélvédett tájakon 0, +4 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 12 és 16 fok között alakul.

– MTI –

