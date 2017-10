Időjárás-jelentés – 2017. október 7.

Időjárási helyzet Európában:

Európa északi, valamint keleti, délkeleti részén ciklonok örvénylenek. Hatásukra ott és a hozzájuk tartozó frontok mentén többnyire erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső, záporeső. Ugyanakkor kontinensünk nyugati, délnyugati területének időjárását anticiklon alakítja. A leszálló légmozgások hatására általában kevés a felhő, sokat süt a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 10 fok alatt, középen többnyire 11 és 18 fok között változik. A legmelegebb délen, délnyugaton van, ahol a délutáni órákra általában 20 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Pireneusi-félsziget délnyugati felén 30, 36 fokot is mérnek. Vasárnap estig a Kárpát-medence fölé eleinte még szárazabb, az átlagosnál hűvösebb, majd átmenetileg egyre nedvesebb levegő érkezik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Eleinte kevés lesz a felhő, majd az éjszaka második felétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de legfeljebb reggel a Fertő körül lehet kisebb eső. Vasárnap a Tiszántúlon is megnövekszik, majd délután nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, és előbb a Dunántúlon, majd a középső harmadban is kisüt a nap. Az északi megyékben helyenként lehet gyenge eső, futó zápor, délen legfeljebb elvétve eshet. Szombaton a Dunántúlon még erős északnyugati szél estére mérséklődik. Vasárnap megélénkül, helyenként meg is erősödik a továbbra is nyugati, északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos tájakon 0, -2 fok is lehet, talaj menti fagy főként a Dunától keletre másutt is valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 17 fok között várható.

– MTI –

