Időjárás-jelentés – 2017. október 16.

Időjárási helyzet Európában:

Európa-szerte az október közepének megfelelőnél enyhébb az idő. Nyugat-, Közép- és Dél-Európában a csúcshőmérséklet mindenütt meghaladja a 20, a Pireneusi-félszigeten nagy területen a 30 fokot, ott a délnyugati részeken 35, 36 fokig is felmelegszik a levegő. A felsorolt területeken nemcsak enyhe, hanem szép, csendes is az idő; az éjszakai ködfoltok feloszlása után zavartalanul süt a nap. Észak- és Kelet-Európában több a felhő, ott ciklonális hatások érvényesülnek. A leghidegebb továbbra is a Skandináv-félsziget északi harmadán van, ott néhol az 5 fokot sem éri el a maximum-hőmérséklet. A kontinens nyugati partvidéke mentén ugyanakkor egy mérsékelt övi ciklonná szelídült hurrikán, az Ophelia vonul észak, északkelet felé, hétfőn ez határozza meg a Brit-szigetek térségének időjárását. Kedd estig a Kárpát-medencében továbbra is az anticiklon hatása érvényesül, folytatódik az ilyenkor megszokottnál több fokkal enyhébb idő.

Várható időjárás az ország területén kedd estig:

Napos, derült idő várható. Éjszaka többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd képződik, amely a déli órákra mindenütt feloszlik. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 24 fok között valószínű, a tartósabban ködös részeken lesz hűvösebb.

– MTI –

