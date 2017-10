Időjárás-jelentés – 2017. október 14.

Időjárási helyzet Európában

Európa legnagyobb részén az október közepének megfelelőnél enyhébb az idő. A leghidegebb a Skandináv-félsziget északi felén és Oroszország északnyugati vidékén van, ahol sok a felhő, csupán 3 és 10 fok közé emelkedik délutánra a hőmérséklet. A Kelet-európai-síkság, illetve a Brit-szigetek felett is többnyire felhős az ég, de enyhébb az idő, a síkság déli részén 18, 20, Angliában 20, 21 fokig is felmelegszik a levegő. Nyugat-, Közép- és Dél-Európában ugyanakkor anticiklonális hatások érvényesülnek. A Pireneusi-félszigeten nyárias a hőmérséklet, 35, 36 fokot is mérnek, de a nagykiterjedésű magasnyomás más területein is a vénasszonyok nyara köszöntött be, kevéssel 20 fok feletti, a délebbi tájakon 25 fok körüli csúcshőmérséklettel. Arrafelé eseménytelen az időjárás; a ködfoltok feloszlását napos, száraz idő követi. Vasárnap estig a Kárpát-medencében is sok lesz a napsütés, a hőmérséklet maximuma több fokkal az átlag felett alakul.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Napos idő várható szombaton kevés felhővel, vasárnap többnyire derült éggel. Csapadék nem lesz. Éjszaka párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között alakul, a Nyírségben és az Északi-középhegység völgyeiben talaj menti fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 24 fok között valószínű.

– MTI –

