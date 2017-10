Időjárás-jelentés – 2017. október 13.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk déli, délnyugati és középső területe fölött egy nagy kiterjedésű anticiklon húzódik. Itt kevés felhő mellett sok napsütés jellemző, és számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Az említett magas nyomású légköri képződménytől keletre és nyugatra is egy-egy ciklon örvénylik. A hozzájuk kapcsolódó frontok mentén felhős, borús az idő és több helyen eső, zápor is előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 10 fok alatt marad, a Kelet-európai-síkságon 10, 15 fok között alakul. Európa középső részei felé haladva 13, 16, délebbre 22, 25 fokig melegszik fel délutánra a levegő. A legmelegebb az Ibériai-félsziget déli részén van, ahol a csúcsérték a 35 fokot is eléri. A Kárpát-medence fölé a magasban eleinte hidegebb, szombattól már melegebb légtömegek érkeznek, de a hőmérséklet lényegesen nem változik.

Várható időjárás az ország területén szombat estig:

Pénteken és szombaton is a fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél az ország középső harmadán megerősödik, a magasabb helyeken néhol viharossá fokozódik, majd szombatra fokozatosan mindenhol mérséklődik a légmozgás, legfeljebb helyenként lesznek élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de az Északi-középhegység térségében pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 18 és 22 fok között alakul.

– MTI –

