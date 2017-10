Időjárás-jelentés – 2017. október 11.

Időjárási helyzet Európában:

Európa déli felén anticiklon alakítja az időjárást, hatására a legtöbb helyen kevés a felhő vagy derült az ég, ugyanakkor hajnalban helyenként köd képződik. Jelenleg számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Délutánra a hőmérséklet 20 fok fölé emelkedik, a legmelegebb Dél-Spanyolországban van, ahol 30, 34 fokot is mérnek. A kontinens északi felén ciklonok vonulnak, frontzónáik többnyire a 45-50. szélességi körökig nyúlnak. Ezeken a területeken sok a felhő, többfelé esik az eső, záporeső, a Brit-szigetek térségében viharos szél fúj. Írországtól az Ural vidékéig 12, 18 fok van a legmelegebb órákban, míg a Balti államokban és északabbra 10 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. A Kárpát-medencébe az anticiklon peremén továbbra is váltakozó nedvességtartalmú, egyre melegebb levegő áramlik, majd csütörtök este hidegfront érinti a térséget.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig:

Az esti, éjszakai órákra átmenetileg mindenütt csökken a felhőzet, de helyenként, a Dunántúl egyes részein akár nagyobb területen is köd képződik. Csütörtökön a változó felhőzet mellett a legtöbb napsütés délnyugaton, a legkevesebb északkeleten várható, nagyobb eséllyel az északi, északkeleti területeken néhol kisebb eső is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél csütörtökön napközben megélénkül, az északkeleti megyékben erős lökések is lehetnek, majd estétől a szél a Dunántúl északi részén északnyugatira fordul, és helyenként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 19 és 23 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA