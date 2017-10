Időjárás-jelentés – 2017. október 1.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk jelentős részének időjárását egyelőre inkább anticiklonális hatások dominálják, a Skandináv-félszigettől Németország és az Alpok térségén át a Földközi-tenger nyugati medencéjéig húzódó front is gyengülőben, feloszlóban van. A Brit-szigetektől északnyugatra örvénylő ciklon következő frontrendszere viszont már belépett a szárazföldre, és a következő napokban Európa középső részére is megérkezik. Az említett frontok területe mellett Kelet-, Északkelet-Európa fölött is sok a felhő, tartós napsütés a feloszlóban lévő front előtt – többek között a Kárpát-medence környékén – figyelhető meg. A hőmérséklet csúcsértéke Oroszország, Finnország térségében többnyire kevéssel 10 fok alatt alakul. Nagy területen 20 fok fölötti értékeket a Földközi-tenger menti országokban mérnek, Spanyolország déli részén 33, 34 fok is előfordul. Hétfő estig a Kárpát-medence időjárásában lényeges változás nem lesz, folytatódik a csendes őszi idő, a csípős hajnalt követően a szinte zavartalan napsütés hatására 20 fok közelébe melegszik fel a levegő.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig:

Általában derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, majd hétfőn késő délutántól északnyugat felől növekedni kezd a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. Reggelre ködfoltok képződhetnek. Napközben helyenként megélénkül a déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a fagyzugokban -2, -3 fok is lehet. Talajmenti fagyra nagyobb területen kell számítani.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 17 és 21 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA