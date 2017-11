Időjárás-jelentés – 2017. november 9.

Időjárási helyzet Európában

A Kelet-európai-síkság felett anticiklon helyezkedik el, arrafelé derült illetve borult, tartósan ködös területek egyaránt előfordulnak. Éjszaka többfelé fagy, napközben általában 5 fok alatt marad a hőmérséklet. Hajnali fagyok Spanyolország északi részén is kialakulnak egy másik magasnyomású képződmény hatására, ott délután is mindössze 10, 15 fokos maximumokat mérnek, míg az ország déli tájain 20 fok feletti csúcshőmérsékletek is előfordulnak. Északnyugat-Európa időjárása változatosabb, ott általában sok a felhő, több helyen esik az eső, néhol jelentős mennyiséget mérnek. Fokozatosan gyengül a Dél-Európa felett örvénylő ciklon, azonban Közép-Európában, a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medencében még mindig borult miatta az ég. Péntek estig az említett ciklon hatása tovább csökken hazánk időjárására nézve, emiatt egyre inkább szakadozottá válik a felhőzet, pénteken a legtöbb helyen pár órára kisüt a nap, számottevő csapadék sem várható.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult, párás idő várható, főleg a Dunántúlon vékonyodhat el, szakadozhat fel a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható. Éjszaka keleten is szakadozhat a felhőzet, általában közepesen vagy erősen felhős idő várható. Pénteken a többnyire változó felhőzet mellett a legtöbb helyen pár órára kisüthet a nap, napközben számottevő csapadék nem valószínű. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, késő este északon, északnyugaton kisebb eső előfordulhat. Péntek hajnalig általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd napközben több helyen megélénkül a nyugati, délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 13 fok között valószínű.

