Időjárás-jelentés – 2017. november 7.

Időjárási helyzet Európában

Dél-Franciaországtól a Benelux-államokon, Lengyelországon át egészen a Kelet-európai-síkság északi részéig anticiklon húzódik. A magasnyomás területén párás, helyenként tartósabban ködös az idő, és a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 10, északkeleten 5 fok alatt marad. A magasnyomású zónától északra és délre ciklon alakítja az időjárást. Az északon vonuló hidegfrontok hatására gyakran változik a felhőzet, a maximum-hőmérséklet az ilyenkor megszokott közelében alakul. A Földközi-tenger középső medencéjében örvénylő ciklon területén is sok a felhő, többfelé esik az eső, sőt zivatarok is előfordulnak, de a délebbi részeken délutánra 20 fok fölé melegszik fel a levegő. Ez a ciklon szerda estig közelebb kerül a Kárpát-medencéhez, így hazánk felett is megnövekszik a felhőzet, és esőre is számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Estétől délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, szerdán délelőtt az ország északkeleti harmadán is beborul az ég. Éjszaka a Dunántúlon, szerdán már többfelé eshet az eső, a Miskolc-Debrecen vonaltól keletre a legkisebb a csapadék esélye. A keleti szél a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti felén gyakran élénk lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3 és 8 fok között alakul, de a még kevésbé felhős északkeleti tájakon gyenge fagy várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 7 és 14 fok között változik, északkeleten és a déli határnál lesz enyhébb a nappal.

– MTI –

