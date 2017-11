Időjárás-jelentés – 2017. november 15.

Időjárási helyzet Európában

Európa északi harmadán nyugatról keletre vonuló ciklonok alakítják az időjárást. A gyakran változó felhőzetből nyugaton esik az eső, az Ural előterében több helyen havazik. Éjszaka sokfelé fagypont alá süllyed a hőmérséklet, a Skandináv-félszigeten napközben is fagy. Ciklon örvénylik a Földközi-tenger középső medencéje felett is. Az Appennini- és a Balkán-félsziget felett többnyire borult az ég, több helyen esik az eső. A két ciklonális terület közé nyugat-keleti tengellyel magasnyomás nyúlik be. Változóan felhős, a reggeli órákban párás, helyenként ködös az idő. Az anticiklon területén is több helyen 0 fok alá csökken a hőmérséklet, a csúcsérték pedig általában 10 fok alatt marad. Csütörtök estig a Kárpát-medence az északi és a déli ciklonális mező között helyezkedik el, a magasban néhány fokos melegadvekció várható. (Ilyenkor az áramlás a melegebb légtömeg felől a hidegebb felé szállítja a levegőt, ami általában az adott térség fölött a hőmérséklet emelkedését okozza.)

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Dél felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de északkeleten, közelítőleg a Szécsény-Nyírlugos vonaltól északra még csütörtök délelőtt is lesznek gyengén felhős körzetek, ott csütörtök délutántól lesz több a felhő. Északkeleten csapadék nem várható, másutt is csak helyenként fordulhat elő gyenge eső. A légmozgás mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +4 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben és a Nyírségben azonban akár -6 fokig is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 6 és 11 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA