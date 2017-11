Időjárás-jelentés – 2017. november 13.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk középső részén ciklonok és frontjaik okoznak erősen felhős vagy borult időt, a frontok mentén többfelé esik az eső, záporeső, helyeként havas eső, havazás is előfordul. Szintén ciklon okoz felhős, csapadékos időt Izland, valamint a Brit-szigetek északnyugati térségében. Ugyanakkor Nyugat-, Délnyugat-Európa időjárását anticiklon alakítja, emiatt Franciaország nagy részén és a Pireneusi-félszigeten kevés a felhő, sokat süt a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Anticiklonális hatások érvényesülnek kontinensünk keleti tájain is, arrafelé azonban felhős az ég, csak a Fekete-tenger keleti részén napos az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet Európa északi felén többnyire 1 és 10 fok között változik, de az Ural előterében több helyen napközben is fagy. Szárazföldünk déli vidékein melegebb van, ott általában a kora délutáni órákra 11 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, sőt egészen délen 21-24 fokot is mérnek. Kedd estig a Kárpát-medence fölé továbbra is hideg, eleinte nedves, majd szárazabb léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, eleinte többfelé, az éjszaka második felétől egyre inkább délen, délkeleten várható eső, zápor. A Dunántúlon havas eső, az Alpokalján és a Bakonyban, valamint az Északi-középhegység magasabb hegyein havazás is lehet. Kedden a délelőtti óráktól észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de délen estig borult marad az ég. Elsősorban délen – ott is csökkenő jelleggel – várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, hétfőn a Dunántúlon, éjszaka és kedden északkeleten viharos széllökések is lesznek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 10 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA