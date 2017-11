Időjárás-jelentés – 2017. november 12.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünkön a legbarátságosabb idő a Pireneusi-félszigeten van, ahol egy anticiklonnak köszönhetően többnyire napos és csapadékmentes az időjárás, a délutáni órákra általában 16 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. A Balti-tenger felett ugyanakkor markáns ciklon örvénylik, amely Skandinávia, a Kelet-európai-síkság, a német-lengyel síkság területén okoz változékony, sokfelé szeles és csapadékos időt. A csapadék mennyisége csak kevés helyen haladja meg a 10 mm-t, a csúcshőmérséklet pedig többnyire 5 és 10 fok között változik. Lappföldön, illetve a skandináv hegyekben van ennél hidegebb, utóbbi helyeken nappal is fagy. A Bretagne-félsziget felett ugyancsak alacsonynyomású középpont figyelhető meg. Az ehhez tartozó melegfront az Alpok felé, hidegfrontja az Atlanti-óceán irányába húzódik. A frontok mentén sok a felhő, amelyből különösen az Alpok északi oldalán esik sok helyen az eső, illetve a magasabban fekvő helyeken havazik. Ahogy ez a ciklonális hullám délkelet felé helyeződik át, fokozatosan mélyül, és hétfő estig már a Kárpát-medence időjárására is hatással lesz. Az itt előforduló 10, 17 fokos hőmérsékleti maximumok több fokkal visszaesnek, és sokfelé várható csapadék is.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig:

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de időszakosan csökkenhet a felhőzet. Legnagyobb eséllyel ez este a déli megyékben történhet meg. Vasárnap este főleg északon, később másutt is egyre többfelé várható eső, zápor, reggeltől a dunántúli hegyekben havas eső, havazás is. A déli országrészben egy-egy zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja hétfőn a Tiszántúlra, illetve Dél-Magyarországra tevődik át, az Észak-Dunántúlon várható akkor a legkevesebb mennyiség. A déli, délkeleti szél egyre nagyobb területen északira fordul, többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 3, 7, másutt 7, 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a Dunántúlon 4, 8, a Dunától keletre 9, 15 fok között valószínű.

– MTI –

