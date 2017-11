Időjárás-jelentés – 2017. november 11.

Időjárási helyzet Európában

Skandinávia és a Balti-tenger térségében markáns légörvény okoz változékony, gyakran csapadékos időt. Arrafelé az eső mellett havas eső, havazás is előfordul. A ciklon gyorsan vonuló frontjai hatással vannak kontinensünk legnagyobb részének időjárására. A Földközi-tenger középső medencéjében folytatódik a záporokkal, zivatarokkal tarkított idő, egy-egy heves zivatarhoz jégeső, felhőszakadás is társul. A Szicília déli partvidékén fekvő Gelán kiterjedt zivatarrendszer vonult át, a meteorológiai állomás szombaton reggel 148 mm csapadékot jelentett. Ezzel szemben az Ibériai-félszigeten nyugodt, csendes az idő, ott a köd és rétegfelhőzet megszűnése után több órára kisüt a nap. A fent említett ciklon hátoldalán sarkvidéki eredetű levegő árasztja el szárazföldünk nyugati, északnyugati részét. Hozzávetőlegesen a London-Budapest-Szimferopol vonaltól északra általában 0 és +12 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Az említett vonaltól délre jellemzően 13 és 21 fokig melegszik fel a levegő kora délutánra. Pénteken földrészünk legmelegebb része Ciprus szigete volt, ott 23, 25 fokot mértek. A Kárpát-medence fölött a következő 36 órában több front is átvonul, ezért változékony, több helyen csapadékos, de az ilyenkor szokásosnál enyhébb időben lesz részünk.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Változóan felhős lesz az ég, főként keleten hosszabb, nyugaton rövidebb napos időszakokkal. Késő délutántól nyugat felől fokozatosan beborul az ég, az északi országrészben éjjel több helyen eső, zápor is kialakulhat. Vasárnap a reggeli, délelőtti órákban átmenetileg szakadozottabb lesz a felhőzet, és megszűnik a csapadék, majd délutántól északnyugat felől ismét vastagabb felhők érkeznek, és előbb a Dunántúlon, majd inkább északon egyre többfelé elered az eső. A szél a nyugati, északnyugati és a déli, délkeleti között változik, és helyenként megerősödik.

A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, az északi és a nyugati határvidéken lesz a hidegebb.

A legmagasabb hőmérséklet vasárnap általában 7 és 13 fok között alakul, de délen 14, 15 fok is lehet.

– MTI –

