Időjárás-jelentés – 2017. június 29.

Időjárási helyzet Európában

Az Északi-tenger felett örvénylő ciklon határozza meg a kontinens nyugati és középső területeinek időjárását. A Brit-szigeteken és az Északi-tenger menti országokban – Franciaországtól Dániáig – többfelé esik az eső. Európa középső részére déli, délnyugati áramlással eközben meleg, nedves levegő áramlik, emiatt a térségben sokfelé alakul ki zápor, zivatar. Utóbbiakat helyenként felhőszakadás, jégeső és átmeneti viharos széllökések is kísérik. A Balkán-félszigeten és a Kelet-európai-síkság déli részén továbbra is az évszaknak megfelelően napos, meleg az idő, Görögországban 34, 39 fokos csúcshőmérséklet is előfordul. Az említett ciklon előoldalán – Lengyelországtól délre – 31, 35 fok közötti a maximum hőmérséklet. Péntek estig a Kárpát-medence fölé délnyugati áramlással változó nedvességtartalmú, de továbbra is meleg levegő áramlik.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtök estig a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre, és összességében több helyen záporra, zivatarra kell számítani, helyenként jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Késő estére megszűnik a csapadék, éjfél körülre kiderül az ég. Péntek délelőtt még napos idő valószínű, majd napközben délnyugat, nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhőzet érkezik az ország fölé. Péntek este már általában erősen felhős lesz az ég. Pénteken helyenként – nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az Északi-középhegység területén – valószínű zápor, a Dunántúl délnyugati részein emellett egy-egy zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél csütörtökön és pénteken napközben is nagy területen viharossá fokozódik, de zivatarok környezetében csütörtökön akár még károkozó széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 34 fok között alakul, az Alföldön és a Délkelet-Dunántúlon a 31 fok fölötti értékekkel.

– MTI –

