Időjárás-jelentés – 2017. június 22.

Időjárási helyzet Európában

Izland felett található annak a ciklonnak a középpontja, amelynek frontjai kontinensünk északnyugati területein változékonnyá teszik az időjárást, több helyen alakul ki zápor, zivatar. Észak-Európában a hőmérséklet csúcsértéke sok helyen a 20 fokot sem éri el, Skandinávia egészen északi részein helyenként 10 fok alatt alakul a hőmérséklet maximuma. Ezzel szemben Közép- és Dél-Európa térségét elkerülik a frontok. Ezeken a tájakon tombol nyár, jellemzően kevés a felhő, sokat süt a nap, nagy területen 30, Spanyolország egyes részein 40 fokot is mérnek napközben. A Kárpát-medencében pénteken is folytatódik a hőség, bár észak felől egy hidegfront éri el a térséget, többfelé zápor, zivatar is várható.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtökön alapvetően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan, főként a Dunántúlon, a középső országrészben és a Dél-Alföldön fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka általában kevés fátyolfelhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Összességében többfelé várható zápor, zivatar. Heves zivatar a déli órákban főként északkeleten, délután inkább a Dunántúl és a középső országrész déli tájain lehet. A nyugati, délnyugati szél csütörtökön több helyen megélénkül, néhol megerősödik, pénteken az északi területeken több helyen viharos széllökésekre számíthatunk, heves zivatarok környezetében pedig akár károkozó szél is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 31 és 36 fok között valószínű.

