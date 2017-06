Időjárás-jelentés – 2017. június 21.

Időjárási helyzet Európában

Európa legnagyobb részén kánikulai a meleg. Kedden a délutáni órák hőmérséklete már csak a Brit-szigetek északi felén, a Skandináv-félszigeten és Oroszországban maradt 30 fok alatt. A kontinensen a leghidegebb a Skandináv-félszigeten van, ott néhol a 10 fokot sem éri el a maximum. A felsorolt területek időjárását frontrendszerek teszik változékonnyá, és a szárazföld északkeleti harmadára továbbra is észak felől hűvös levegő áramlik. Ugyanakkor Franciaországban többfelé 35 fokig melegszik fel a levegő, sőt a Pireneusi-félszigeten helyenként 40, 42 fokos a hőség, de Közép- és Dél-Európában is a meleg a meghatározó. Ezeken a vidékeken magasnyomás alakítja az időjárást, az északon vonuló frontok csak érintik a Kárpátok térségét, a hűvösebb levegő délebbre már nem jut el. Csütörtökön a Kárpát-medencébe nyugat felől egy-két fokkal melegebb levegő áramlik, tovább erősödik a nappali felmelegedés és frissítő zápornak, zivatarnak is kevés helyen van esélye.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Kezdetben még több helyen valószínű zápor, zivatar, hevesebb zivatar nagyobb eséllyel keleten, északkeleten alakulhat ki. Az éjszaka második felére mindenütt megszűnik a csapadék, kiderül az ég. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, csak időnként lesz több a felhő. Helyenként, elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszakára mérséklődik a légmozgás, majd csütörtökön megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Zivatarok idején átmenetileg viharos széllökésekre is számítani kell.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között valószínű.

– MTI –

