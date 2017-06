Időjárás-jelentés – 2017. június 18.

Időjárási helyzet Európában

Anticiklon helyezkedik el Nyugat-Európa fölött, hatására az Északi-tengertől a Földközi-tenger nyugati medencéjéig nagy területen nyugodt, eseménytelen az időjárás, a sok napsütést kevés felhő zavarja. A Balkán-félsziget térségében magassági hidegörvény okoz változékony, szeles időt, Ukrajnától Görögországig többnyire felhős az ég, több helyen alakul ki eső, zápor, zivatar. Középpontjával Izland fölött ciklon örvénylik, hosszan elnyúló frontjai mentén a kontinens északi országaiban sok a felhő, többfelé csapadékos, szeles az idő. Arrafelé az óceán partvidékéhez közel eső területeken napközben is 20 fok alatt marad a hőmérséklet. Közben délies áramlással Anglia, illetve az Északi-tenger vidéke fölé meleg levegő érkezik, általában 22, 27 fokig emelkedik délután a hőmérséklet, de London környékén 28, 30 fokot is mértek. Európa legmelegebb részén – az Ibériai-félsziget déli felén – továbbra is 40 fok körül, sőt helyenként 42, 44 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A Kárpát-medence térségét hétfőre elhagyja a magassági hidegörvény, pár fokkal melegebb, szárazabb levegő érkezik.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Vasárnap változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, a középső, valamint keleti, délkeleti országrészben elszórtan kialakulhat záporeső, a keleti határszélen egy-egy zivatar. Estétől határozottabban csökken a felhőzet, mindenütt megszűnik a csapadék, hajnalra a legtöbb helyen kiderül az ég. Hétfőn gomolyfelhős, napos, száraz időre számíthatunk. Vasárnap estig az északi szelet többfelé erős, Nyugat-Magyarországon, a Balaton, illetve a Zemplén térségében viharos lökések kísérhetik. Keleten hétfőn is élénk marad a szél, máshol mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 30 fok között várható.

– MTI –

