Időjárás-jelentés – 2017. június 15.

Időjárási helyzet Európában

A szárazföld középső részén anticiklon hatására egyelőre csendes, többnyire napos az idő, délutánra 22, 30 fok közé melegszik fel a levegő. Európa keleti, valamint északnyugati részén ugyanakkor ciklonok helyezkednek el. Emiatt a Kelet-európai-síkság északi felén sok a felhő, több helyen is kialakul zápor, zivatar, sőt tartós eső is, és a hőmérséklet csúcsértéke ezeken a helyeken még a 15 fokot sem éri el. A Brit-szigetek felett egy hidegfront húzódik, ezért arrafelé is több helyen fordul elő eső, zápor, helyenként zivatar. Arrafelé 20 fok körüli a délutáni hőmérséklet. A mediterrán térségben tombol a nyár, szinte zavartalan a napsütés, és a legtöbb helyen 30, sőt Spanyolországban 35 fok feletti csúcsértéket mérnek. A következő 36 órában Közép-Európában leépül az itt található anticiklon, ezzel párhuzamosan a Brit-szigetek felett épül ki magas légnyomású zóna, amelynek peremén pénteken hidegfront éri el hazánkat.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Reggelig nagyrészt derült időre számíthatunk, hajnalban nyugat felől kezdődik felhősödés, az északnyugati határvidéken már lehet zápor, zivatar. Napközben nyugat felől másutt is megnövekszik, majd kora délutántól északnyugat felől csökken a zárt felhőzet, de zavartalan napsütés ezt követően sem lesz, ugyanis gomolyfelhők képződnek. Délelőtt még inkább csak a Dunántúlon, délután másutt is több helyen valószínű zápor, zivatar, sőt egy-egy heves zivatar is kialakulhat – legkisebb eséllyel a Dél-Dunántúlon. Pénteken napközben többfelé megerősödik az északnyugatira, nyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10, 17 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23, 30 fok között várható.

– MTI –

