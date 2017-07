Időjárás-jelentés – 2017. július 1.

Időjárási helyzet Európában

Anticiklon nyúlik be a kontinens nyugati partvidéke fölé, és magasnyomás alakítja Délkelet-Európa időjárását is, ennek hatására az említett területeken kevés a felhő, sokat süt a nap. A legmelegebb a Balkán-félszigeten van, Görögországban helyenként 40-43 fok is előfordul. Markáns ciklon örvénylik középpontjával a Balti-tenger fölött. Hosszan elnyúló frontrendszere mentén Franciaországtól, valamint a Földközi-tenger nyugati medencéjétől egészen Oroszországig változékony, többfelé szeles az idő, helyenként jelentős mennyiségű csapadék alakul ki, hűvös levegő árasztja el a térséget. A Kárpát-medence fölött átvonult hidegfront mögött szárazabb levegő érkezik, átmenetileg több fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Az esti, éjszakai órákban többnyire gyengén felhős lesz az ég, ugyanakkor a Dunántúl északnyugati felén erőteljesebb gomolyfelhő-képződésből helyenként zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, főként a Dunántúlon fordulhat elő néhol záporeső. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, vasárnap napközben többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon olykor viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 29 fok között valószínű, Sopron környékén lehet ennél hűvösebb.

– MTI –

