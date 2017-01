Időjárás-jelentés – 2017. január 7.

Időjárási helyzet Európában

Kelet-Európa felett hosszan elnyúló frontzóna hullámzik, amely mentén erősen felhős az ég, és többfelé fordul elő csapadék. A front keleti oldalán főleg eső esik, északabbra fordul csak elő havazás. A csúcshőmérséklet -4 és +10 fok között alakul, de Törökország déli tengerparti részein 15 foknál melegebb is előfordul, ott zivatarok is kitörnek. A frontzóna nyugati oldalán – Nyugat-Ukrajnában, a Balkán-félszigeten és a Fekete-tenger nyugati, délnyugati partvidékén – viszont jóval hidegebb van, és hó formájában érkezik a csapadék. A déli területeken fagypont körül, másutt -5, -15 fokot mérnek a délutáni órákban. A viharos északi szél helyenként hófúvásokat okoz. Ugyancsak változékony az idő Skandináviában. Az ott örvénylő ciklon előoldalán enyhébb levegő áramlott Lappföldre is, ezért több fokkal magasabb a hőmérséklet, de még így is csak kevéssel -10 fok alatt alakul a maximum. A Vizcayai-öböltől Németországon át a Kelet-európai-síkság északi részéig anticiklon húzódik, amelynek területén eseménytelen, alapvetően napos idő a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet az óceánhoz közel 0, +8 fok között alakul, attól távolodva viszont rohamosan csökken: a Német-Lengyel-alföldön -3, -14, Oroszországban már csak -23, -40 fokot mérnek. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását is hideg légtömeg alakítja, bár errefelé nem lesz ennyire hideg, és nyugaton elszórtan havazás is várható.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Szombaton estig derült vagy kissé felhős lesz az ég, majd északnyugaton, késő éjszaka északkeleten is megnövekszik a felhőzet. Nyugat-Magyarországon lesz zártabb a felhőtakaró, amely vasárnap napközben fokozatosan csökken. Ezzel együtt kelet felől tovább növekszik a felhőzet, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesz a legkevesebb, Közép-Magyarországon a legtöbb napsütés. Az éjszaka második felétől vasárnap a déli órákig a Nyugat-Dunántúlon elszórtan valószínű havazás, emellett még holnap napközben a Tiszántúlon lehet egy-egy helyen kevés hó. Az északi szelet az Alpokalján, a Bakonyban, a Balaton körül és a Zemplén térségében viharos lökések kísérik. Éjszakára, vasárnap nappalra átmenetileg hosszabb időre mérséklődik a szél, de erős lökések a Tiszántúlon ekkor is előfordulhatnak. Az Észak-Alföldön hófúvás is várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -14, -21, a Nyugat-Dunántúlon -9, -11 fok között alakul. Az Alföld középső részén és az Északi-középhegység völgyeiben -21, -25 fok is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -3, -10 fok között valószínű, nyugaton várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték.

– MTI –

