Időjárás-jelentés – 2017. január 6.

Időjárási helyzet Európában

Nyugat-Európa felett magasnyomás helyezkedik el, ami arrafelé változóan felhős és csapadékmentes időt eredményez. A csúcshőmérséklet az Atlanti-óceán partvidékén 5, 10, attól távolabb -3, +4 fok között alakul. Ugyancsak anticiklon alakítja a Földközi-tenger nyugati medencéjének időjárását, azonban arrafelé jóval melegebb van, Dél-Spanyolországban néhol 20 fokot mérnek. Ugyanakkor Európa északi és keleti részén kellemetlenebb az időjárás. Egy frontrendszer húzódik az Uraltól a Krím-félszigeten át a Balkán déli részéig. Ennek keleti oldalán meleg légtömeg helyezkedik el, ott többfelé esik az eső, északabbra havazik, a hőmérséklet délutánra pedig -3 és +15 fok közé emelkedik. A frontzóna nyugati oldalán havazás a jellemző, ráadásul viharos északi széllel sarkvidéki eredetű hideg légtömeg tört utat magának egészen a déli tengerek partvidékéig. A hőmérséklet napközben csak Közép-Európában, Ukrajnában emelkedik fagypont fölé, másutt az alatt alakul, sőt a Kelet-európai-síkság északi felén és Skandinávia óceántól távolabbi részein kifejezetten zord idő van a nagy területen előforduló -30 foknál alacsonyabb maximum, és a helyenként -50 fokot környékező minimum hőmérséklet miatt. Szombat estig folytatódik a hideg és száraz levegő beáramlása a Kárpát-medencébe, az ország nagy részén napos idő lesz, de az idei tél eddigi leghidegebb napjai elé nézünk.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Az ország nagy részén derült, szombaton is napos idő várható, a keleti határszélen és a Nyugat-Dunántúlon lesznek felhősebb területek, utóbbi helyeken péntek estig hózáporok is kialakulhatnak. Szombaton csapadék már nem valószínű. Az északias szél a középső országrész kivételével többfelé viharossá fokozódik. Szombatra kissé mérséklődik a légmozgás, de főleg a Bakonyban és a Zemplén térségében továbbra is lehetnek viharos lökések. Az Észak-Alföldön hófúvás is várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -15, -20, a Dunántúlon -9, -14 fok között alakul, de a hóval borított, illetve szélvédett helyeken – jellemzően az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység völgyeiben -20, -24 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -6, -12 fok között valószínű, Nyugat- és Közép-Magyarországon várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték.

– MTI –

